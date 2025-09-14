Сборная Германии выиграла чемпионат Европы по баскетболу впервые за 32 года

Сборная Германии одержала победу в финале чемпионата Европы по баскетболу, обыграв команду Турции со счётом 88:83. Это первый титул для немцев с 1993 года. Финальная встреча прошла в Риге.

Форвард Исаак Бонга стал самым результативным игроком среди победителей, набрав 20 очков. В команде Турции центровой Альперен Шенгюн отметился наибольшим количеством очков — 28.

В матче за третье место сборная Греции обыграла Финляндию со счётом 92:89. Сборная Германии, являющаяся действующим чемпионом мира, во второй раз выиграла Евробаскет. В 2005 году они заняли второе место, а в 2022 году — третье.