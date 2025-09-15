Опасный солнечный вихрь несётся на Землю: Учёные раскрыли, чего ждать россиянам

Земля оказалась под воздействием корональной дыры на Солнце, сообщили 14 сентября в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. По информации специалистов, планета пересекла границу действия корональной дыры примерно с суточным опозданием.

Сейчас прогнозы учёных выглядят «умеренно позитивно», а более точные данные станут известны утром 15 сентября. Специалисты предупредили, что геомагнитные возмущения могут вызвать колебания в магнитосфере Земли, но серьёзной угрозы для людей и техники не ожидается.