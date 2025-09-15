Опасный солнечный вихрь несётся на Землю: Учёные раскрыли, чего ждать россиянам
ИКИ РАН: Земля на сутки позже попала под действие солнечной корональной дыры
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI
Земля оказалась под воздействием корональной дыры на Солнце, сообщили 14 сентября в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. По информации специалистов, планета пересекла границу действия корональной дыры примерно с суточным опозданием.
Сейчас прогнозы учёных выглядят «умеренно позитивно», а более точные данные станут известны утром 15 сентября. Специалисты предупредили, что геомагнитные возмущения могут вызвать колебания в магнитосфере Земли, но серьёзной угрозы для людей и техники не ожидается.
Ранее Life.ru писал, что крупная корональная дыра на Солнце может вызвать геомагнитные возмущения на Земле продолжительностью до шести суток, с пиком 14-16 сентября. Планета войдёт в область быстрого солнечного ветра, скорость которого увеличится с 400 км/с до 500-600 км/с, а к 16 сентября достигнет примерно 700 км/с.