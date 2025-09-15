Единый день голосования
14 сентября, 22:47

В небе над Аргентиной пролетел крупный метеор

Крупный метеор пролетел в небе над Аргентиной, войдя в атмосферу Земли в субботу, 13 сентября. Об этом сообщает агентство The Watchers.

В небе над Аргентиной пролетел крупный метеор. Видео © Х / Chyno News

Огненный шар был замечен над городом Хенераль Ача в провинции Ла-Пампа, где он пронёсся на высоте 22,8 километра, оставив длинный светящийся хвост, сохранявшийся несколько минут. Явление сопровождалось звуковым хлопком, аналогичным взрыву, и лёгкой вибрацией.

По оценкам Центра изучения околоземных объектов NASA, энергия взрыва метеора составила эквивалент 0,38 килотонны тротила. Наблюдения также проводились в городах Баия-Бланка и Пуэрто-Мадрин.

Ранее над западными частями Японии пронёсся удивительно яркий метеор. Некоторые очевидцы этого зрелища не только стали свидетелями сияния, но и почувствовали лёгкие колебания.

Обложка © Х / Chyno News

