14 сентября, 23:33

Хуситы запустили БПЛА по аэропорту и военным объектам Израиля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mohammed al-wafi

Йеменские хуситы заявили о запуске четырёх беспилотников по территории Израиля. Целями дронов стали международный аэропорт Рамон в Эйлате и военные объекты в пустыне Негев.

«Военно-воздушные силы провели качественную операцию с использованием четырёх беспилотников, три из которых направлены на аэропорт Рамон», – заявил представитель хуситов Яхья Сариа.

Он уточнил, что четвёртый беспилотник был нацелен на военную цель в регионе Негев. Хуситы также подчеркнули, что воздушные удары Израиля по территории Йемена не ослабят их решимости и не сломят их волю.

ХАМАС заявил о готовности к переговорам по Газе и освобождению заложников
ХАМАС заявил о готовности к переговорам по Газе и освобождению заложников

Ранее Life.ru писал, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вновь потребовал устранить лидеров ХАМАС в Катаре. Он заявил, что их действия мешают переговорам по сектору Газа.

