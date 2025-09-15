Хуситы запустили БПЛА по аэропорту и военным объектам Израиля
Йеменские хуситы заявили о запуске четырёх беспилотников по территории Израиля. Целями дронов стали международный аэропорт Рамон в Эйлате и военные объекты в пустыне Негев.
«Военно-воздушные силы провели качественную операцию с использованием четырёх беспилотников, три из которых направлены на аэропорт Рамон», – заявил представитель хуситов Яхья Сариа.
Он уточнил, что четвёртый беспилотник был нацелен на военную цель в регионе Негев. Хуситы также подчеркнули, что воздушные удары Израиля по территории Йемена не ослабят их решимости и не сломят их волю.
