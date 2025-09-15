Единый день голосования
15 сентября, 00:25

Глава МИД Израиля назвал премьера Испании позором для страны после срыва Вуэльты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / caflockton

Глава МИД Израиля Гидеон Саар в соцсети X резко раскритиковал премьер-министра Испании Педро Санчеса, назвав его и его правительство «позором» для страны. Поводом для такой оценки стал срыв финального этапа велогонки «Вуэльта Испании», в котором участвовала израильская команда.

Демонстранты с палестинскими флагами перекрыли дорогу за три километра до финиша, из-за чего гонщики были вынуждены остановиться, а организаторы досрочно завершили этап и отменили церемонию награждения. Саар обвинил Санчеса и его правительство в неспособности обеспечить безопасность участников и порядок на мероприятии. По информации СМИ, недалеко от финального отрезка маршрута произошли столкновения протестующих с полицией.

Ранее Life.ru писал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказал президенту Франции Эмманюэлю Макрону во въезде в страну. Причиной стало несогласие Тель-Авива с планами Парижа поддержать одностороннее признание Палестинского государства на Генассамблее ООН.

