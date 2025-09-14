Единый день голосования
14 сентября, 15:29

Главы МИД арабских и исламских стран съехались в Катар обсудить ответ Израилю

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

В преддверии экстренного саммита лидеров арабских и мусульманских стран 14 сентября началась подготовительная встреча глав МИД этих государств. Цель — выработка единой позиции в связи с действиями Израиля в отношении Катара, сообщает Al-Jazeera.

«Подготовительная встреча, во время которой главы МИД выработают Дохийскую декларацию, которую предстоит одобрить лидерам этих стран на внеочередном саммите в понедельник, проходит в закрытом режиме», — уточнил источник.

Ожидается, что по итогам встречи состоится пресс-конференция, на которой будут представлены основные положения документа, планируемого к принятию лидерами стран. Всего участниками саммита станут 57 стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) и 22 стран-членов Лиги арабских государств. Во встрече также примут участие президент Иран Масуд Пезешкиан, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

Напомним, что 9 сентября в Дохе прогремели мощные взрывы в результате авиаудара, нанесённого израильскими ВВС. Целью стала штаб-квартира палестинского движения ХАМАС. Предварительно, в результате атаки погибли шесть человек, в том числе руководители радикального палестинского движения. Совет Безопасности ООН провёл экстренное заседание 10 сентября.

Наталья Афонина
