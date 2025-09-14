Главы МИД арабских и исламских стран съехались в Катар обсудить ответ Израилю

В преддверии экстренного саммита лидеров арабских и мусульманских стран 14 сентября началась подготовительная встреча глав МИД этих государств. Цель — выработка единой позиции в связи с действиями Израиля в отношении Катара, сообщает Al-Jazeera.

«Подготовительная встреча, во время которой главы МИД выработают Дохийскую декларацию, которую предстоит одобрить лидерам этих стран на внеочередном саммите в понедельник, проходит в закрытом режиме», — уточнил источник.