Жители китайской провинции Шаньдун сняли столкновение в небе двух НЛО

В провинции Шаньдун на востоке Китая зафиксировали в небе взрывы неопознанных летательных объектов. Местные СМИ сообщили, что инцидент произошёл вечером 12 сентября. Позже начали появляться видео очевидцев.

Взрыв НЛО над Китаем. Видео © TikTok / Sing Tao Headlines

Люди наблюдали в небе два светящихся объекта, один из которых двигался по параболической траектории. К нему с другой стороны быстро приблизился ещё один объект — в момент соприкосновения ночное небо озарила яркая вспышка, за которой последовал взрыв. Некоторые жители рассказали, что взрыв был настолько сильным, что некоторые приняли его за гром.

На следующий день в местном бюро по чрезвычайным ситуациям заявили, что не располагают информацией о произошедшем. Военный эксперт высказал мнение, что, скорее всего, это были испытания по перехвату ракеты. Он предположил, что один из объектов представлял собой имитатор ракеты-мишени, а второй — ракету-перехватчик.