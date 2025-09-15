Единый день голосования
15 сентября, 01:06

Жители китайской провинции Шаньдун сняли столкновение в небе двух НЛО

В провинции Шаньдун на востоке Китая зафиксировали в небе взрывы неопознанных летательных объектов. Местные СМИ сообщили, что инцидент произошёл вечером 12 сентября. Позже начали появляться видео очевидцев.

Взрыв НЛО над Китаем. Видео © TikTok / Sing Tao Headlines

Люди наблюдали в небе два светящихся объекта, один из которых двигался по параболической траектории. К нему с другой стороны быстро приблизился ещё один объект — в момент соприкосновения ночное небо озарила яркая вспышка, за которой последовал взрыв. Некоторые жители рассказали, что взрыв был настолько сильным, что некоторые приняли его за гром.

На следующий день в местном бюро по чрезвычайным ситуациям заявили, что не располагают информацией о произошедшем. Военный эксперт высказал мнение, что, скорее всего, это были испытания по перехвату ракеты. Он предположил, что один из объектов представлял собой имитатор ракеты-мишени, а второй — ракету-перехватчик.

Ранее Life.ru сообщал, как НЛО временно парализовал работу аэропорта в Вильнюсе. По предварительной информации, за летательный объект могли принять природное явление, однако власти начали расследование для установления точных причин.

Обложка © TikTok / Sing Tao Headlines

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Китай
  • Общество
