«Зачем мы их пиарим?» В России предложили запретить западные хиты на футболе и хоккее

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил запретить или сократить использование зарубежной музыки на спортивных мероприятиях в России. По его словам, сегодня на матчах по волейболу, футболу и хоккею в перерывах чаще звучат иностранные хиты, а российским исполнителям уделяется слишком мало внимания.

Колунов напомнил, что многие западные артисты осудили СВО и отказались от концертов в России.

«И зачем мы их пиарим? Наша задача – развивать своё», – сказал он РИА «Новости».

По мнению парламентария, спортивные события должны стать площадкой для продвижения отечественной музыки и повышения узнаваемости российских исполнителей.