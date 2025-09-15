Кадыров: Район Путина в Грозном является благодарностью президенту

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал подробности о новом районе имени Владимира Путина, который строят в центре Грозного. В беседе с РИА «Новости» он заявил, что проект станет не только масштабным жилым комплексом, но и возможностью для местных бизнесменов выразить благодарность президенту за ликвидацию ваххабизма, терроризма и восстановление республики.

Район Путина займёт более 200 гектаров, где планируют возвести 150 многоквартирных домов, мечети, детские сады и объекты социальной инфраструктуры. Общая протяжённость дорог составит около 10 километров, а население района будет достигать 100 тысяч человек. Кадыров подчеркнул, что архитекторы и инженеры «смогли развернуться в фантазии», поэтому район будет не только красивым, но и удобным для жизни и дальнейшего развития.