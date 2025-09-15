Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 сентября, 02:50

Кадыров: Район Путина в Грозном является благодарностью президенту

Рамзан Кадыров. Обложка © Life.ru

Рамзан Кадыров. Обложка © Life.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал подробности о новом районе имени Владимира Путина, который строят в центре Грозного. В беседе с РИА «Новости» он заявил, что проект станет не только масштабным жилым комплексом, но и возможностью для местных бизнесменов выразить благодарность президенту за ликвидацию ваххабизма, терроризма и восстановление республики.

Район Путина займёт более 200 гектаров, где планируют возвести 150 многоквартирных домов, мечети, детские сады и объекты социальной инфраструктуры. Общая протяжённость дорог составит около 10 километров, а население района будет достигать 100 тысяч человек. Кадыров подчеркнул, что архитекторы и инженеры «смогли развернуться в фантазии», поэтому район будет не только красивым, но и удобным для жизни и дальнейшего развития.

Кадыров сообщил, что ему удалось снизить безработицу в Чечне в 17 раз
Кадыров сообщил, что ему удалось снизить безработицу в Чечне в 17 раз

Ранее Life.ru писал, что Рамзан Кадыров назвал заслуженными все награды своего 17-летнего сына Адама. Он подчеркнул, что молодой человек вырос рядом с ним и получил огромный жизненный опыт. По словам главы Чечни, к его сыну предъявляют требования гораздо выше, чем к другим, и он с ними справляется.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Рамзан Кадыров
  • Путин
  • Общество
  • Чеченская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar