Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

15 сентября, 03:38

Обезглавили на глазах у жены и сына: Трамп рассказал о страшном убийстве мужчины в Далласе

Трамп рассказал об убийстве кубинским мигрантом мужчины в Далласе

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп в своём аккаунте Truth Social заявил о жестоком убийстве в Далласе, где нелегальный мигрант с Кубы обезглавил мужчину на глазах у жены и сына. По словам политика, подозреваемый ранее был арестован за сексуальное насилие над детьми и угон автомобиля, но был повторно допущен в страну при администрации Джо Байдена.

«Мне известно о сообщениях об ужасном убийстве Чандры Нагамаллаи, уважаемого человека в Далласе, штат Техас, который был зверски обезглавлен на глазах у своей жены и сына нелегальным мигрантом с Кубы, которому вообще не следовало находиться в нашей стране», — написал хозяин Белого дома.

Инцидент произошёл в одном из мотелей, где подозреваемый работал уборщиком.

Ранее в США жертвой бездомного рецидивиста стала 23-летняя украинская беженка Ирина Заруцкая. Преступник на железнодорожной станции в Шарлотте убил девушку, ударив ножом. Ужасающие события были зафиксированы на камеру и произвели шок даже на Дональда Трампа.

Белый дом обвинил демократов в росте преступности после убийства украинки
Артём Гапоненко
