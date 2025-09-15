Обезглавили на глазах у жены и сына: Трамп рассказал о страшном убийстве мужчины в Далласе
Трамп рассказал об убийстве кубинским мигрантом мужчины в Далласе
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Президент США Дональд Трамп в своём аккаунте Truth Social заявил о жестоком убийстве в Далласе, где нелегальный мигрант с Кубы обезглавил мужчину на глазах у жены и сына. По словам политика, подозреваемый ранее был арестован за сексуальное насилие над детьми и угон автомобиля, но был повторно допущен в страну при администрации Джо Байдена.
«Мне известно о сообщениях об ужасном убийстве Чандры Нагамаллаи, уважаемого человека в Далласе, штат Техас, который был зверски обезглавлен на глазах у своей жены и сына нелегальным мигрантом с Кубы, которому вообще не следовало находиться в нашей стране», — написал хозяин Белого дома.
Инцидент произошёл в одном из мотелей, где подозреваемый работал уборщиком.
Ранее в США жертвой бездомного рецидивиста стала 23-летняя украинская беженка Ирина Заруцкая. Преступник на железнодорожной станции в Шарлотте убил девушку, ударив ножом. Ужасающие события были зафиксированы на камеру и произвели шок даже на Дональда Трампа.