Победителей губернаторских выборов определили ещё в восьми регионах России

По итогу подсчёта голосов ещё в восьми регионах России определили победителей губернаторских выборов. Всего к этому часу известно о результатах выборов губернаторов в 16 регионах России.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев от партии «Единая Россия» набрал 81,72% голосов по итогам обработки 100% протоколов, согласно данным онлайн-табло ЦИК РФ.

В Ленинградской области действующий глава Александр Дрозденко («Единая Россия») получает 84,09%. Это следует из данных ЦИК РФ после обработки 99,14% протоколов участковых избирательных комиссий. В Калужской области лидирует губернатор Владислав Шапша от «Единой России», за которого проголосовали 72,34% избирателей по итогам обработки 97,19% протоколов.

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов лидирует с 73,94% голосов. Губернатор Костромской области Сергей Ситников от «Единой России» получил 67,62% голосов. Глава Татарстана Рустам Минниханов от партии «Единая Россия» набирал 88,50% голосов. Временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн от «Единой России» получил 69,99% голосов избирателей. Глава Чувашии Олег Николаев показал результат в 68,07% голосов.