Балтийский флот на учениях Запад-2025 отразил атаку беспилотных катеров

Моряки Балтийского флота отразили атаку безэкипажных катеров в ходе совместных учений «Запад-2025». Как сообщили в Минобороны РФ, к тренировке подключили более десяти кораблей и катеров, а также свыше 500 военнослужащих.

В манёврах по борьбе с БЭК участвовали более 500 военных и 10 кораблей Балтфлота. Видео © Telegram / Минобороны России

Экипажи отработали поиск, сопровождение и уничтожение надводных целей. По условным катерам противника вели огонь из крупнокалиберных пулемётов «Корд» и стрелкового оружия. Манёвры проходили на базе Балтийского флота с участием подразделений охраны и обороны.