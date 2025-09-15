Единый день голосования
15 сентября, 03:47

Балтийский флот на учениях Запад-2025 отразил атаку беспилотных катеров

Моряки Балтийского флота отразили атаку безэкипажных катеров в ходе совместных учений «Запад-2025». Как сообщили в Минобороны РФ, к тренировке подключили более десяти кораблей и катеров, а также свыше 500 военнослужащих.

В манёврах по борьбе с БЭК участвовали более 500 военных и 10 кораблей Балтфлота. Видео © Telegram / Минобороны России

Экипажи отработали поиск, сопровождение и уничтожение надводных целей. По условным катерам противника вели огонь из крупнокалиберных пулемётов «Корд» и стрелкового оружия. Манёвры проходили на базе Балтийского флота с участием подразделений охраны и обороны.

Высший пилотаж: На видео сняли виртуозный налёт российских асов на Су-34 на «резервы» врага
Высший пилотаж: На видео сняли виртуозный налёт российских асов на Су-34 на «резервы» врага

Ранее Life.ru писал, что российские бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по условным целям в рамках тех же учений. Самолёты атаковали «противника» с высоты около километра. Минобороны показало зрелищные кадры авиаударов.

Обложка © Telegram / Минобороны России

