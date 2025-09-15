Карточку Месси из коллекции Panini продали на аукционе за рекордную сумму
Карточку Лионеля Месси из коллекции Panini с его дебютного сезона 2004/05 в «Барселоне» продали на аукционе за рекордные $1,5 млн, побив предыдущий рекорд карточки Пеле 1958 года ($1,33 млн). Экземпляр получил наивысшую оценку качества «10» и бриллиантовый сертификат подлинности от Mike Baker Authenticated.
Карточка Месси из коллекции Panini. Фото © Х / Fanatics Collect
Всего за несколько дней до этой сделки аукционный дом Goldin Auctions продал другой аналогичный экземпляр карточки Месси за $1,1 млн.
Лионель Месси. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alizada Studios