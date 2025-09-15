Единый день голосования
15 сентября, 04:59

Карточку Месси из коллекции Panini продали на аукционе за рекордную сумму

Карточку Лионеля Месси из коллекции Panini с его дебютного сезона 2004/05 в «Барселоне» продали на аукционе за рекордные $1,5 млн, побив предыдущий рекорд карточки Пеле 1958 года ($1,33 млн). Экземпляр получил наивысшую оценку качества «10» и бриллиантовый сертификат подлинности от Mike Baker Authenticated.

Карточка Месси из коллекции Panini. Фото © Х / Fanatics Collect

Всего за несколько дней до этой сделки аукционный дом Goldin Auctions продал другой аналогичный экземпляр карточки Месси за $1,1 млн.

Месси и Роналду второй год подряд не попали в число номинантов на Золотой мяч
Ранее Life.ru рассказывал, что световой меч Дарта Вейдера из оригинальной трилогии «Звёздных войн» установил мировой рекорд на аукционе. Его продали за 3,654 млн долларов (297 млн рублей).

Лионель Месси. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alizada Studios

