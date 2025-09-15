Единый день голосования
15 сентября, 04:50

NASA и SpaceX запустили новый корабль Cygnus XL к МКС

Старт ракеты-носителя Falcon 9 с кораблём Cygnus XL. Обложка © X / SpaceX

С космодрома во Флориде к Международной космической станции стартовал новый грузовой корабль Cygnus XL. Как сообщили в NASA и SpaceX, аппарат вышел на орбиту с помощью ракеты-носителя Falcon 9 и прибудет на МКС 17 сентября в 14:35 по московскому времени.

На борту Cygnus XL находятся материалы для производства полупроводниковых кристаллов, оборудование для усовершенствования топливных баков и система ультрафиолетового обеззараживания воды. Это новейшая модификация корабля Cygnus, которая способна перевозить на треть больше груза, чем предыдущие версии.

В NASA ограничили доступ граждан КНР к своим информационным системам и объектам
В NASA ограничили доступ граждан КНР к своим информационным системам и объектам

Ранее Life.ru писал, что NASA раскрыло планы по будущей миссии на Луну. Ожидается, что астронавты пробудут на поверхности спутника от восьми до двенадцати дней.

Юния Ларсон
