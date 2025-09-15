Раскрыт многомиллионный доход «Тату» от первого за много лет концерта в Москве

Группа «Тату» может получить доход в размере около 30 миллионов рублей от продажи билетов на свой первый московский концерт за долгие годы. Об этом пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, на данный момент реализовано уже более половины всех билетов. Мероприятие запланировано на конец октября, и ожидается, что оно пройдёт при полном аншлаге — количество зрителей составит приблизительно четыре тысячи человек. Стоимость билетов варьируется: начальная цена установлена на отметке пять тысяч рублей, а самые дорогие места оцениваются в 30 тысяч рублей.

Солистки коллектива Юлия Волкова и Лена Катина получат за это выступление порядка 15 миллионов рублей, утверждает SHOT. Остальные средства, вырученные от продажи билетов, направятся организаторам для покрытия расходов. Эти деньги пойдут на аренду концертной площадки, оплату услуг специалистов по звуку, свету и прочего технического персонала. Ранее уже сообщалось, что t.A.T.u. согласны выступить на корпоративном мероприятии за десять миллионов рублей. В их требованиях упоминается предоставление автомобиля бизнес-класса, отдельной гримёрки и профессионального визажиста.