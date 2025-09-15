Польша списала советские Су-22 после 40 лет службы

Истребители-бомбардировщики Су-22 окончательно сняли с эксплуатации военно-воздушные силы Польши. Об этом сообщило издание TWZ. Эти самолёты находились в строю более четырёх десятилетий.

«В своё время Су-22 составлял основу наступательной авиации стран Варшавского договора на континенте, а последние экземпляры эксплуатировались ВВС Польши, которые летали на этих впечатляющих самолётах с момента поставки первого образца более 40 лет назад», — говорится в материале.

Всего на вооружении Польши находились 90 одноместных Су-22М4 и 20 двухместных Су-22УМ3К. После распада Варшавского договора и вступления страны в НАТО техника прошла модернизацию, однако постепенно её стали заменять на южнокорейские лёгкие учебно-боевые самолёты FA-50.