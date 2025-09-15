Киев намеренно скрывает реальные потери среди военнослужащих ВСУ. Об Этом РИА «Новости» рассказал бывший украинский военный, перешедший на сторону России, боец отряда Александра Матросова с позывным Мавик.

«Реальную цифру потерь военных власти умалчивают. Они реально умалчивают, не говорят. Как говорится, нету тела, нету дела. А если тело есть, нужно дать денег семье. Ну а зачем это делать? Если честно, много. Много они молчат, много чего не договаривают», — сказал он.

Официальные данные о потерях не отражают действительное положение дел, а многие факты остаются засекреченными. Боец подчеркнул, что власти Украины стараются минимизировать публичное обсуждение числа погибших и пострадавших военных, чтобы не раскрывать масштабы потерь.