15 сентября, 06:20

«Нету тела, нету дела»: Стало известно, как власти Украины скрывают реальные потери ВСУ

РИАН: Украина специально не публикует официальные данные о настоящих потерях ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PX Media

Киев намеренно скрывает реальные потери среди военнослужащих ВСУ. Об Этом РИА «Новости» рассказал бывший украинский военный, перешедший на сторону России, боец отряда Александра Матросова с позывным Мавик.

«Реальную цифру потерь военных власти умалчивают. Они реально умалчивают, не говорят. Как говорится, нету тела, нету дела. А если тело есть, нужно дать денег семье. Ну а зачем это делать? Если честно, много. Много они молчат, много чего не договаривают», — сказал он.

Официальные данные о потерях не отражают действительное положение дел, а многие факты остаются засекреченными. Боец подчеркнул, что власти Украины стараются минимизировать публичное обсуждение числа погибших и пострадавших военных, чтобы не раскрывать масштабы потерь.

Ранее сообщалось, что Кремль получил донесение о потерях ВСУ в 1,8 млн военнослужащих. В Москве отметили, что эти страшные факты долгое время замалчивались и не получали должного внимания общественности. Однако теперь подтверждения появились — и они не оставляют сомнений в масштабах трагедии.

Милена Скрипальщикова
