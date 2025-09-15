«Сентябрь без перекосов»: Россиян обрадовали распределением зарплаты в начале осени

В сентябре 2025 года россияне получат зарплату в две равные части. Причина — одинаковое число рабочих дней в первой и второй половине месяца. Об этом «Газете.ru» сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В сентябре 2025 года рабочих дней будет 22: в первой половине сентября 11 рабочих дней и во второй половине сентября — 11 рабочих дней. Соответственно, перекосов в выплате оклада в сентябре не будет», — сказал он.

Эксперт пояснил, что при окладе в 50 тыс. рублей за первую и вторую половину месяца будет выплачено по 25 тыс. рублей (за вычетом налога на доходы физических лиц — 21,7 тыс. рублей). По словам Балынина, аналогичная ситуация наблюдалась в апреле 2025 года: тогда также было 22 рабочих дня, разделённые поровну между обеими половинами месяца. В феврале, например, было 20 рабочих дней: по 10 в каждой половине месяца.

Экономист добавил, что премии и надбавки, как правило, выплачиваются вместе со второй частью зарплаты, поэтому сумма выплат за вторую половину месяца может быть выше. При этом это связано не с количеством рабочих дней, а с внутренним порядком начисления дополнительных выплат у конкретного работодателя.