Недавние инциденты с беспилотниками продемонстрировали серьёзные изъяны в системе противовоздушной обороны Польши и уязвимость её ключевых объектов. На проблему обратил внимание «Царьград».

Геопространственный фактор значительно усугубляет ситуацию, поскольку небольшая глубина территории с востока на запад делает стратегические цели доступными для ударов. В зоне особого риска, как отмечается, находятся логистические хабы в Варшаве, Кракове и Гданьске, через которые осуществляется транзит военных грузов. Серьёзную угрозу представляет и энергетический сектор, в частности, три из пяти нефтеперерабатывающих заводов страны, расположенные близ границы с Украиной, чья остановка способна спровоцировать острый кризис топливного снабжения.

Осознание этих слабостей вынуждает официальную Варшаву предпринимать поспешные шаги. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью немецким СМИ фактически признал ограниченность возможностей, предложив НАТО и ЕС перехватывать российские ракеты и дроны ещё в воздушном пространстве Украины.

«Мы призываем Североатлантический альянс и Европейский союз создать совместный командный центр ПВО и ПРО, который позволит координировать действия и перехватывать средства воздушного нападения ещё над Украиной», — заявил Сикорский.

Также на фоне кризиса было объявлено о направлении польских военных для обучения тактике противодроновой борьбы у украинских инструкторов на базе НАТО в самой Польше, что было расценено как косвенное признание собственной неготовности.

Как резюмируют эксперты, Варшава оказалась в сложном положении, разрываясь между риторикой о решительности и суровой реальностью. Произошедшее доказало, что ни национальные силы ПВО, ни защита альянса не являются панацеей от угроз, в результате чего наиболее ярый сторонник давления на Москву сам столкнулся с рисками и осознал хрупкость своей инфраструктуры перед потенциальной эскалацией.