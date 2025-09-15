Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы польского внешнеполитического ведомства Радослава Сикорского об отсутствии добровольцев для войны с Россией «для защиты» Украины. Своё мнение она выразила в телеграм-канале.

Захарова обратила внимание на то, что польский министр признал неготовность европейских стран к выполнению таких гарантий, которые, по его словам, призваны сдержать потенциального противника.

«Вот такие «гарантии безопасности» от солидарных. Надо было раньше в этом признаваться, когда тот же Сикорский со своей женой совращали украинцев речами о «западном курсе», — написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, в интервью The Guardian Сикорский заявил, что предоставление гарантий безопасности Украине подразумевает готовность западных стран начать войну с Россией в случае «новой агрессии», однако он не видит реальной готовности к этому среди западных партнёров. Польский министр подчеркнул, что нет ничего опаснее в международных отношениях, чем давать гарантии, которые не заслуживают доверия.