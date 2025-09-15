Владимир Путин
15 сентября, 06:47

Захарова в ответ на жалобы главы МИД Польши напомнила, как он с женой совращал украинцев

Захарова с иронией отреагировала на слова Сикорского о нежелании воевать с Россией

Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы польского внешнеполитического ведомства Радослава Сикорского об отсутствии добровольцев для войны с Россией «для защиты» Украины. Своё мнение она выразила в телеграм-канале.

Захарова обратила внимание на то, что польский министр признал неготовность европейских стран к выполнению таких гарантий, которые, по его словам, призваны сдержать потенциального противника.

«Вот такие «гарантии безопасности» от солидарных. Надо было раньше в этом признаваться, когда тот же Сикорский со своей женой совращали украинцев речами о «западном курсе», написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, в интервью The Guardian Сикорский заявил, что предоставление гарантий безопасности Украине подразумевает готовность западных стран начать войну с Россией в случае «новой агрессии», однако он не видит реальной готовности к этому среди западных партнёров. Польский министр подчеркнул, что нет ничего опаснее в международных отношениях, чем давать гарантии, которые не заслуживают доверия.

Президент Польши разрешил пребывание в стране войск участников НАТО
Президент Польши разрешил пребывание в стране войск участников НАТО

Ранее глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский высказался о необходимости рассмотрения возможности установления бесполётной зоны над территорией Украины. Такое заявление было сделано, несмотря на отсутствие подтверждений причастности Российской Федерации к недавним инцидентам с беспилотниками. Сикорский также отметил, что вопрос о бесполётной зоне поднимался уже год назад, и подчеркнул, что НАТО обладает техническими возможностями для осуществления данной меры.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Польша
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
