В Великобритании найдены останки мужчины, ушедшего из дома шесть лет назад

Ушедший из дома шесть лет назад 33-летний мужчина был найден мёртвым возле водохранилища Шуйн-онн в Великобритании. Его останки обнаружил случайный прохожий. Об этом сообщило Daily Mail.

Джордан Морей бесследно исчез после того, как ушёл из своего дома 2 августа 2019 года. Спустя некоторое время его исчезновение заметили родственники. Приехав проведать Джордана, они нашли его квартиру незапертой, а внутри — включённую игровую приставку и мобильный телефон. При этом взволнованная родня обратила внимание на то, что из жилища исчезли фонарь, рюкзак и пара кроссовок.

Были начаты поисковые работы, но они не дали никаких результатов. Несмотря на продолжительные поиски, ни одной детали, которая бы подсказала местонахождение Морея, не было найдено. Спустя три года мать пропавшего сравнила попытки найти сына с поиском иголки в стоге сена.

Родны наконец-то смогли похоронить Морея в этом году. В конце августа кости британца нашёл мужчина, гулявший по прилегающей к водохранилищу Шуйн-онн территории. Представители правоохранительных органов сделали необходимые экспертизы. Анализ показал, что останки принадлежат когда-то бесследно пропавшему Джордану Морею.