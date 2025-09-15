Участницам Pussy Riot запросили от 9 до 14 лет колонии за фейки о ВС РФ

Прокуратура просил приговорить к срокам от 9 до 14 лет колонии участниц группы Pussy Riot Алину Петрову, Диану Буркот, Ольгу Борисову, Тасо Плетнер и Марию Алёхину. Они обивняются в распространении ложной информации о Вооружённых силах РФ. Заседание по делу проходило в Басманном суде Москвы.

Так, для Алёхиной гособвинение запросило 14 лет колонии общего режима, для Плетнер — 13 лет, для Борисовой, Буркот, Петровой — по 9 лет колонии. Также Алёхиной и Плетнер хотят запретить администрировать интернет-сайты в течение 5 лет, Борисовой, Буркот, Петровой — в течение 4 лет.