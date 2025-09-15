От покупки продуктов до дружеской беседы: В Роскачестве объяснили, чем занимается соцработник

Объём и характер помощи, предоставляемой социальным работником, определяются индивидуальными обстоятельствами каждого подопечного. Право на такую поддержку имеют граждане как с временными, так и с постоянными ограничениями жизнедеятельности, проинформировали RT в пресс-службе Роскачества.

«Если возникают недопонимания, конфликты, соцработник не может или не хочет выполнять свои обязанности хорошо, его можно сменить», — пояснили в организации.

Как уточнили специалисты, в большинстве случаев обязанности помощника касаются бытовой сферы, где он может взять на себя практически все домашние дела. Речь идёт о покупке продуктов, готовке еды по договорённости с подопечным, доставке воды при отсутствии центрального водоснабжения, а также помощи с уборкой, стиркой и оплатой коммунальных услуг.

Помимо этого, в обязанности соцработника входит помощь в организации досуга, которая может включать приобретение прессы или книг, содействие в посещении культурных мероприятий, получении образования и трудоустройстве, если того желает подопечный, а также в оформлении путёвок для санаторно-курортного лечения.

Эксперты добавили, что помощники также способны оказывать и простейшую медицинскую помощь: наблюдать за состоянием здоровья, проводить несложные процедуры, кормить и оказывать экстренную помощь.

Соцработник может помочь в решении правовых вопросов, с поиском юриста и оказанием психологической поддержки, заключающейся в дружеской беседе и подержании бодрого настроя.

В Роскачестве подчеркнули, что право на услуги социального работника имеют не только пенсионеры и инвалиды, но и более широкий круг лиц. По закону на них могут рассчитывать семьи с детьми-инвалидами, многодетные семьи и граждане, попавшие в сложную жизненную ситуацию.

Для получения помощи необходимо подать заявление в районный Центр социального обслуживания лично, через родственников или вызвав представителя на дом. К обращению следует приложить пакет документов, включающий паспорт, подтверждение места жительства, данные о составе семьи, а для инвалидов — справку об инвалидности и медицинское заключение о состоянии здоровья.