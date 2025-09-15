В Госдуме объяснили, почему идея об уроках психогигиены в школах применима, но с оговорками

Депутат Госдумы Ольга Пилипенко позитивно оценила идею вводить в школах уроки по психогигиене с участием православных психологов. Однако парламентарий напомнила, что в нашем многонациональном и многоконфессиональном государстве ориентироваться исключительно на православных преподавателей не совсем корректно, поскольку необходимо учитывать специфику всех регионов страны.

«Вводить курс психогигиены как отдельный предмет — вопрос неоднозначный. Возможно, эффективнее привлечь специалистов медицинского и педагогического профилей: педагогов-психологов, работающих в школах, и медицинских психологов из клиник и больниц. Такое объединение усилий могло бы быть продуктивным», — считает собеседница Life.ru.

Кроме того, Пилипенко считает, что сначала нужно провести эксперимент в пилотных регионах, прежде чем распространять на всю страну. Это позволит оценить, как меняется мировоззрение детей, их отношение друг к другу и к окружающему миру. Если эксперимент даст положительный результат, тогда можно рассмотреть возможность внедрения курса более широко.

«Главное — безопасность ребёнка и сохранение его психического здоровья, что напрямую влияет на успеваемость, поведение, уверенность в себе и развитие в будущем. Все изменения и нововведения обязательно должны согласовываться с родительским сообществом, идея в целом полезная и очень хорошая», — подчёркивает депутат.