Лукашенко пообещал молниеносный ответ любому, кто посягнёт на Белоруссию
Обложка © Life.ru
Белоруссия молниеносно ответит любому, кто посягнет на республику, и агрессору будет нанесёт непоправимый ущерб. Обю этом заявил лидер государства Александр Лукашенко в интервью журналу «Разведчик».
«В случае прямой угрозы молниеносно ответим любому, кто посягнёт на белорусскую землю. Если перейдут от слов к делу — мало не покажется. Для того, чтобы нанести неприемлемый ущерб агрессору, у нас есть все необходимое. Проверять не советую», — подчеркнул Лукашенко, комментируя ситуацию на «западных рубежах».
А ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что Украина не сможет одержать победу над Россией.