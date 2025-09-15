Владимир Путин
15 сентября, 08:30

Лукашенко пообещал молниеносный ответ любому, кто посягнёт на Белоруссию

Обложка © Life.ru

Белоруссия молниеносно ответит любому, кто посягнет на республику, и агрессору будет нанесёт непоправимый ущерб. Обю этом заявил лидер государства Александр Лукашенко в интервью журналу «Разведчик».

«В случае прямой угрозы молниеносно ответим любому, кто посягнёт на белорусскую землю. Если перейдут от слов к делу — мало не покажется. Для того, чтобы нанести неприемлемый ущерб агрессору, у нас есть все необходимое. Проверять не советую», — подчеркнул Лукашенко, комментируя ситуацию на «западных рубежах».

А ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что Украина не сможет одержать победу над Россией.

