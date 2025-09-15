Западные санкции против России привели к тяжёлым последствиям для европейской экономики, вызвав критический дефицит стратегически важных металлов. Как сообщает Financial Times со ссылкой на данные трейдеров и ценового агентства Fastmarkets, ограничения Китая на экспорт германия — ключевого компонента для оборонной промышленности — спровоцировали резкое сокращение поставок и взлёт цен до рекордных значений за последние 14 лет.

«Ограничения Китая на экспорт германия, металла, имеющего решающее значение для оборонной промышленности, привели к отчаянному дефициту поставок и подтолкнули цены к самому высокому уровню как минимум за 14 лет», — пишет издание.

Цена на германий достигла исторического максимума в почти 5 000 долларов за килограмм, что почти в пять раз выше показателей начала 2023 года. Этот металл играет ключевую роль в производстве тепловизионных систем для современной военной техники, включая реактивные истребители, однако его добыча и производство в значительной степени сосредоточены в Китае.

Таким образом, текущая ситуация поставила европейские страны в «отчаянное положение», вынуждая их полностью пересматривать подходы к разработке вооружений в условиях надвигающегося исчерпания запасов критически важного материала.