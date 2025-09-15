Владимир Путин
В Москве повторён рекорд атмосферного давления 80-летней давности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ABB Photo

В понедельник, 15 сентября, в Москве зафиксировано рекордное значение атмосферного давления. Подобное в последний раз наблюдалось в 1944 году, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«В полночь 15 сентября атмосферное давление на ВДНХ понизилось до 1011,5 гектопаскаля758,9 миллиметра ртутного столба. А это означает, что сегодня был повторён рекорд максимального атмосферного давления, который принадлежал 1944 году»,рассказала Позднякова в своём телеграм-канале.

По словам синоптика, атмосферное давление будет и дальше снижаться в течение дня, после чего ожидается прекращение рекордных показателей.

Профессор объяснил, как рекордное атмосферное давление повлияет на москвичей

Напомним, что 13 сентября в Москве уже было зафиксировано рекордно высокое атмосферное давление. Тогда пал показатель десятилетней давности.

    avatar