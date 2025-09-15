«Закон и порядок»: Хинштейн рассказал, что сделает после официального вступления на пост губернатора

Александр Хинштейн намерен и после официального избрания продолжить работать в том же интенсивном режиме, в котором он действовал с первого дня своего прибытия в регион. О своих планах и вызовах, стоящих перед областью, политик рассказал в интервью kp.ru.

Отвечая на вопрос о самом первом решении после инаугурации, Хинштейн отметил, что предпочитает сохранить интригу. Он пояснил, что классической избирательной кампании в регионе не было, так как ему с самого начала пришлось работать над решением накопившихся проблем в условиях непростой обстановки.

Политик подчеркнул, что ситуация в области требует нетривиальных решений, поскольку регион столкнулся с вызовами, не имеющими аналогов. По его словам, многие решения приходится вырабатывать с колёс. Хинштейн добавил, что будет продолжать делать то, что делал и до этого, так как такой режим работы, судя по предварительным результатам подсчётов, поддержан людьми.

«Главный слоган той кампании, которую я вёл, — «Закон, порядок, справедливость». Ровно на трёх этих принципах и буду базироваться дальше, никуда от них не отходя, — заявил он.