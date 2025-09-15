Белорусский кроссовер обошёл китайских конкурентов и стал №1 в России
Автомобили бренда Belgee стремительно набирают популярность в Россия благодаря низким ценам и удобной логистике. Об этом рассказал глава дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский, передаёт Автостат.
По его словам, за 3,5 года присутствия на российском рынке бренд завоевал доверие покупателей — массовых отзывных кампаний не было, а стоимость машин ниже, чем у многих китайских конкурентов.
Ключевое преимущество Belgee — простая доставка: сборка идёт на заводе в Белоруссия, а не в Китае, что избавляет от долгих перевозок по всей стране. Дополнительный рост продаж обеспечили вложения в рекламу и льготные автокредиты.
Хотя Belgee официально считается белорусским брендом, его автомобили собираются по технологиям Geely: китайская компания владеет 38% акций предприятия «Белджи», остальное — у белорусской стороны.
В начале сентября кроссовер Belgee X50 впервые стал самой популярной иномаркой в России, обогнав многолетнего лидера — Haval Jolion. За первую неделю месяца россияне купили 1399 автомобилей X50.