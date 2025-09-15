Сенсация на «Эмми»: неизвестная «Больница Питт» победила хиты «Одни из нас» и «Белый Лотос»

На церемонии «Эмми» объявили лучшие сериалы года. Главную драматическую награду получила «Больница Питт» (The Pitt, 2025) — напряжённая драма о работе врачей скорой помощи в Питтсбурге, которые ежедневно спасают жизни и сталкиваются с моральными дилеммами.

Победа стала неожиданностью: в этой же категории соревновались громкие хиты — антиутопическое «Разделение», шпионский триллер «Медленные лошади», постапокалиптические «Одни из нас», космический экшен «Андор», а также драма-головоломка «Белый Лотос».

В жанре комедии победил сериал «Киностудия» (The Studio, 2025) — ироничная история о закулисье голливудской киностудии, полном абсурда и интриг. Его звезда Сет Роген взял премию как лучший актёр.