Сенсация на «Эмми»: неизвестная «Больница Питт» победила хиты «Одни из нас» и «Белый Лотос»
Кадр из трейлера «Больница Питт» / реж. Дэмиэн Маркано, сцен. Р. Скотт Геммилл / © Kinopoisk
На церемонии «Эмми» объявили лучшие сериалы года. Главную драматическую награду получила «Больница Питт» (The Pitt, 2025) — напряжённая драма о работе врачей скорой помощи в Питтсбурге, которые ежедневно спасают жизни и сталкиваются с моральными дилеммами.
Победа стала неожиданностью: в этой же категории соревновались громкие хиты — антиутопическое «Разделение», шпионский триллер «Медленные лошади», постапокалиптические «Одни из нас», космический экшен «Андор», а также драма-головоломка «Белый Лотос».
В жанре комедии победил сериал «Киностудия» (The Studio, 2025) — ироничная история о закулисье голливудской киностудии, полном абсурда и интриг. Его звезда Сет Роген взял премию как лучший актёр.
Лучшим мини-сериалом стал «Переходный возраст» (Adolescence, 2025) — трогательная драма о подростках, переживающих взросление и кризисы идентичности в небольшом американском городке. За неё Филип Барантини получил «Эмми» за лучшую режиссуру ограниченной серии.