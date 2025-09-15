Найдено тело героя России Суфиярова, подорвавшего себя с солдатами ВСУ

В зоне проведения спецоперации найдено тело, которое с большой вероятностью принадлежит Герою России Ильдару Суфиярову из Уфы, погибшему в апреле 2024 года. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики.

«Мне вчера сообщили, что с высокой долей вероятности нашли тело Суфиярова Ильдара Филоретовича, на месте [был] его военный билет. Там рядом ещё три бойца. Мы тело уже доставили в Ростов на проведение экспертизы. Я сегодня с утра маме позвонил и супруге позвонил. И вот после нашего совещания хочу с ними увидеться, обсудить. Тяжёлая такая миссия, вот такой героический у нас человек», — сказал глава региона.

На заседании правительства почтили память бойца минутой молчания. Глава региона сообщил, что после доставки тела героя в Башкирию будут решены вопросы о месте и порядке его похорон.