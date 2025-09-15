Европейский ЦБ опроверг слухи о дьяволе на банкнотах евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) опроверг сообщения о том, что на купюре достоинством 50 евро изображён дьявол. По словам представителей ЕЦБ, любые подобные образы возникают случайно при сгибании банкнот и не имеют отношения к их официальному дизайну.

«Дизайн текущей серии банкнот евро основан на теме «эпохи и стили». На лицевой стороне банкнот евро обеих серий изображены окна и двери. <...> Мосты на оборотной стороне символизируют общение между народами Европы», — говорится в сообщении.

Представители банка подчеркнули, что никаких намеренных «тайных» изображений на банкнотах нет. Купюры созданы исключительно с учётом художественных и исторических мотивов.