После 2015 года президент Белоруссии Александр Лукашенко потерял доверие к соседям из западных стран. Глава республики рассказал в интервью российскому журналу «Разведчик», что после произошедших событий, он не знает, «как можно с ними вести дела в принципе».

Поводом для этого послужили слова европейских лидеров, которые участвовали в Минских переговорах в 2015 году. Они заявили, что не собирались выполнять достигнутые соглашения. Более того, лишь «покупали время» для Украины. Тем не менее Лукашенко признал, что хоть данный шаг и был неожиданным, но довольно неудивительным.

«Неожиданно, потому что от политиков такого уровня (а они себя причисляли к пантеону мировых лидеров, так ведь?) всё же ждёшь какой‑то последовательности, серьёзности, основательности. С другой стороны, признание евролидеров в том, что они вышли на переговорную площадку, простите за выражение, с фигой в кармане, было неудивительно. Ничего нового. Они привыкли врать, это их стиль», — ответил он.

Белорусский президент особо подчеркнул, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд, по их же собственным признаниям, целенаправленно приехали на переговоры, чтобы усыпить бдительность противоположной стороны. Это нужно было для Киева, чтобы накопить военную мощь и подбросить тем самым «поленьев» в разгоравшийся конфликт.

В связи с этим Лукашенко задаётся риторическим вопросом, почему теперь эти же политики обижаются на то, что их игнорирует президент США Дональд Трамп. Ведь главе Белого дома просто незачем общаться с фигурами, чья репутация оказалась ниже плинтуса. На равных с Трампом находятся совершенно иные лидеры, подчеркнул Лукашенко, а именно — лидеры стран ШОС и БРИКС.