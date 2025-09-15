Дирижёр Юрий Башмет обратился к врачам с жалобами на резкую потерю зрения, по данным Mash, врачи диагностировали у него прогрессирующую катаракту.

Маэстро пришлось провести в больнице день, после чего его выписали и назначили капли в глаза. Сейчас обсуждается возможность операции по замене хрусталика. Подтверждения этой информации от самого Башмета нет.