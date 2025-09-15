Базу украинского Миротворца* пополнил восьмилетний мальчик из России

В базу украинского сайта «Миротворец»* вновь включили российского ребёнка. На этот раз список имён пополнил восьмилетний мальчик. Об этом свидетельствуют данные портала.

Указано, что ребёнок, родившийся в 2017 году, «сознательно нарушил государственную границу Украины».

Скандально известный сайт «Миротворец»* начал работу в 2014 году. Его заявленной целью является идентификация и публикация персональных данных лиц, которые, по мнению создателей, представляют угрозу национальной безопасности Украины. За прошедшие годы в чёрный список ресурса попали данные журналистов, артистов и политиков, посещавших Крым или Донбасс, а также тех, кто по иным причинам вызвал негативную реакцию у авторов сайта.

Это не первый раз, когда дети попадают в базу украинского «Миротворца»*. В прошлый раз туда была внесена шестилетняя девочка 2019 года рождения. Её тоже обвинили в сознательном нарушении границ.