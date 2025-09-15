Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 сентября, 09:34

Базу украинского Миротворца* пополнил восьмилетний мальчик из России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

В базу украинского сайта «Миротворец»* вновь включили российского ребёнка. На этот раз список имён пополнил восьмилетний мальчик. Об этом свидетельствуют данные портала.

Указано, что ребёнок, родившийся в 2017 году, «сознательно нарушил государственную границу Украины».

В базу украинского сайта Миротворец* внесли 5-летнего мальчика из России
В базу украинского сайта Миротворец* внесли 5-летнего мальчика из России

Скандально известный сайт «Миротворец»* начал работу в 2014 году. Его заявленной целью является идентификация и публикация персональных данных лиц, которые, по мнению создателей, представляют угрозу национальной безопасности Украины. За прошедшие годы в чёрный список ресурса попали данные журналистов, артистов и политиков, посещавших Крым или Донбасс, а также тех, кто по иным причинам вызвал негативную реакцию у авторов сайта.

Это не первый раз, когда дети попадают в базу украинского «Миротворца»*. В прошлый раз туда была внесена шестилетняя девочка 2019 года рождения. Её тоже обвинили в сознательном нарушении границ.

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar