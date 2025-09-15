Начальник охраны экс-президента Украины Петра Порошенко* спровоцировал серьёзное ДТП в Одессе, проигнорировав запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев и материалы происшествия.

Машина пострадавшей женщины-водителя. Фото © X / OrtiToch

Инцидент произошёл в субботу на перекрестке улиц Еврейской и Караванаской, где чёрный внедорожник JAC под управлением охранника Порошенко* на большой скорости проехал на красный свет и совершил лобовое столкновение с автомобилем Renault. В результате аварии находившаяся в машине женщина-водитель получила серьёзные травмы.

Сразу после столкновения представитель экс-президента демонтировал государственные номера с обоих транспортных средств и пытался оказать давление на пострадавшую, предлагая «урегулировать вопрос» без участия правоохранительных органов. После отказа женщины пойти на сделку, представитель перешёл к прямым угрозам. Примечательно, что сам Порошенко* не только не принёс извинений пострадавшей стороне, но и не предложил компенсацию за причинённый ущерб.

Это уже не первый случай, когда приближённые экс-президента оказываются вовлечены в дорожные инциденты. В марте 2018 года кортеж Порошенко* в центре Киева сбил 87-летнего пенсионера, который впоследствии необъяснимым образом взял вину на себя, заявив о нарушении им правил перехода дороги.

Ранее сообщалось, что бывший глава Украины Петр Порошенко* побил собственный рекорд по численности личной охраны, выйдя в свет под присмотром как минимум сорока человек. Столь внушительное число телохранителей является беспрецедентным для политика. К слову, Порошенко* мог бы командовать отдельным батальоном, нежели руководить политической партией.