Налоговая заблокировала счета сбежавшего из России блогера Раевского*

Банковские счета журналиста, блогера и телеведущего Владимира Раевского* оказались заблокированы налоговой службой ещё в августе. Об этом стало известно «Постньюс».

Причиной стала отсутствие отчётности по индивидуальному предпринимательству, оформленному на сферу искусства и организации развлечений. Именно это и стало основанием для заморозки счетов.

Напомним, что журналист раскритиковал СВО на Украине, после чего покинул Россию и уехал в Израиль. В январе 2025 года Минюст внёс Раевского* в список иностранных агентов.