15 сентября, 09:49

Налоговая заблокировала счета сбежавшего из России блогера Раевского*

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ vipsauna

Банковские счета журналиста, блогера и телеведущего Владимира Раевского* оказались заблокированы налоговой службой ещё в августе. Об этом стало известно «Постньюс».

Причиной стала отсутствие отчётности по индивидуальному предпринимательству, оформленному на сферу искусства и организации развлечений. Именно это и стало основанием для заморозки счетов.

Блогерша Ида Галич избежала блокировки счетов, оплатив долг перед ФНС
Напомним, что журналист раскритиковал СВО на Украине, после чего покинул Россию и уехал в Израиль. В январе 2025 года Минюст внёс Раевского* в список иностранных агентов.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Милена Скрипальщикова
