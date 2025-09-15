Владимир Путин
15 сентября, 09:42

Загадочная «Жужжалка» вышла в эфир с двумя посланиями

Радиостанция Судного дня выдала в эфир слова братец и перфект

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Benjamin Clapp

Загадочная радиостанция УВБ-76, которую радиолюбители называют «Радиостанцией Судного дня» или «Жужжалкой», вновь активизировалась, передав два сообщения. Об этом пишет Telegram-канал, который отслеживает активность радиостанции.

Так, «Жужжалка» в понедельник, 15 сентября, выпустила в эфир два сообщения с интервалом в четыре минуты. Первое, прозвучавшее в 09:06 по московскому времени, содержало код «НЖТИ 57682 БРАТЕЦ 8197 9997». Второе, переданное в 09:10, было «НЖТИ 26904 ПЕРФЕКТ 9849 2505».

Радиостанция «Судного дня» испугала таинственным «аутосычем» после атаки ВСУ
Ранее радиостанция УВБ-76 вышла в эфир с новым сообщением после инцидента с дронами в Польше. Она передала название страшной болезни.

