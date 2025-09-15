В российской халве и козинаках обнаружено превышение уровня кадмия в 1,2 раза
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / irem01
В Белоруссии выявили опасное содержание тяжёлого металла в продукции российских производителей «СТЕПЬ-Инвестиции» и «КДВ Воронеж». Пробы подсолнечной халвы и козинаков показали превышение допустимого уровня кадмия в 1,2 раза, сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.
На данный момент в Белоруссии введён запрет на импорт этих товаров. В России их можно приобрести под названиями «Мишкино счастье» (СТЕПЬ-Инвестиции) и Liberty Orchards (КДВ Воронеж). Эксперты предостерегают, что накопление тяжёлых металлов в организме может привести к поражению почек и костей, деформируя их и делая их хрупкими.
Ранее специалисты Роспотребнадзора выявили бактерии группы кишечной палочки в пробе светлого фильтрованного пива «Жигули барное экспорт». Пробу взяли из партии, изготовленной 17 марта 2025 года компанией ЗАО «Московская Пивоваренная Компания» (МПК).