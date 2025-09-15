Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 сентября, 11:19

В российской халве и козинаках обнаружено превышение уровня кадмия в 1,2 раза

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / irem01

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / irem01

В Белоруссии выявили опасное содержание тяжёлого металла в продукции российских производителей «СТЕПЬ-Инвестиции» и «КДВ Воронеж». Пробы подсолнечной халвы и козинаков показали превышение допустимого уровня кадмия в 1,2 раза, сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

На данный момент в Белоруссии введён запрет на импорт этих товаров. В России их можно приобрести под названиями «Мишкино счастье» (СТЕПЬ-Инвестиции) и Liberty Orchards (КДВ Воронеж). Эксперты предостерегают, что накопление тяжёлых металлов в организме может привести к поражению почек и костей, деформируя их и делая их хрупкими.

В Европе запретят привычные гель-лаки из-за токсичного влияния на половые органы
В Европе запретят привычные гель-лаки из-за токсичного влияния на половые органы

Ранее специалисты Роспотребнадзора выявили бактерии группы кишечной палочки в пробе светлого фильтрованного пива «Жигули барное экспорт». Пробу взяли из партии, изготовленной 17 марта 2025 года компанией ЗАО «Московская Пивоваренная Компания» (МПК).

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • SHOT проверка
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar