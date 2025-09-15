В Кремле уличили Киев в затягивании переговорного процесса
Песков: Киев искусственно притормаживает переговорный процесс
Москва выражает готовность к мирному урегулированию украинского конфликта через переговоры, но Киев намеренно затягивает процесс. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Россия сохраняет свою заинтересованность и готовность к урегулированию украинского кризиса политико-дипломатическими средствами. Со стороны Киева процесс искусственно притормаживается», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.
Ранее сообщалось о приостановке переговорного процесса между Москвой и Киевом из-за существенных разногласий по ключевым вопросам. Несмотря на три раунда переговоров в 2025 году, РФ и Украине не удалось сблизить позиции по ряду проблем.