Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 сентября, 09:56

В Кремле уличили Киев в затягивании переговорного процесса

Песков: Киев искусственно притормаживает переговорный процесс

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Москва выражает готовность к мирному урегулированию украинского конфликта через переговоры, но Киев намеренно затягивает процесс. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия сохраняет свою заинтересованность и готовность к урегулированию украинского кризиса политико-дипломатическими средствами. Со стороны Киева процесс искусственно притормаживается», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Украина уже месяц не отвечает на предложение России по переговорам в Стамбуле
Украина уже месяц не отвечает на предложение России по переговорам в Стамбуле

Ранее сообщалось о приостановке переговорного процесса между Москвой и Киевом из-за существенных разногласий по ключевым вопросам. Несмотря на три раунда переговоров в 2025 году, РФ и Украине не удалось сблизить позиции по ряду проблем.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar