В Кремле уличили Киев в затягивании переговорного процесса

Москва выражает готовность к мирному урегулированию украинского конфликта через переговоры, но Киев намеренно затягивает процесс. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия сохраняет свою заинтересованность и готовность к урегулированию украинского кризиса политико-дипломатическими средствами. Со стороны Киева процесс искусственно притормаживается», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.