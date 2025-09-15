Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

15 сентября, 10:33

Украинский рыбак помахал рукой российскому FPV-дрону, момент сняли на видео

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergii Sobolevskyi

В районе Купянска Харьковской области разведывательный FPV-дрон снял на видео украинского рыбака. Ранним утром местный житель прибыл к водоёму на микроавтобусе, автомобиль заинтересовал оператора БПЛА. Беспилотник снизил высоту для детального осмотра, но рыбак даже не испугался — просто помахал российскому дрону. Кадрами поделился военный корреспондент Евгений Поддубный.

Украинский рыбак не испугался российского дрона и помахал ему рукой. Видео © Telegram/ Поддубный |Z|О|V| edition

«Мы не воюем с гражданскими, не кошмарим мирные города десятками дронов, как это который день делают украинские формирования с Белгородом», — написал Поддубный.

Российский дрон залетел в городок под Харьковом, поприветствовал местных и уничтожил пикап ВСУ

Ранее в Купянске украинские военные расстреляли собственное подкрепление, приняв его за российских штурмовиков. В ходе перестрелки один военный погиб, ещё пятеро получили ранения. Командир, ожидавший по итогам боя представления к награде, вместо этого получил серьёзный выговор.

Полина Никифорова
