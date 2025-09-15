Ахиллесова пята ВСУ: Эксперт высказался о последствиях сбоя Starlink

Спутниковая система Starlink продолжает оставаться основным средством обеспечения связи для Вооружённых сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Такую оценку ситуации дал военный эксперт Василий Дандыкин в комментарии для RT.

По словам эксперта, несмотря на наличие резервных систем, именно Starlink играет ключевую роль в организации взаимодействия между подразделениями, вплоть до уровня штурмовых групп.

«Starlink — это важнейший компонент связи между подразделениями. Есть дублирующие системы, но Starlink — это основное. Он используется вплоть до связи между штурмовиками», — объяснил он.

Дандыкин добавил, что прекращение работы этой системы способно парализовать не только управление войсками противника на поле боя, но и серьёзно нарушить логистические процессы. При этом, как подчеркнул аналитик, критическое значение имеет срок, на который может произойти отключение. Кратковременные сбои будут иметь минимальные последствия, однако даже несколько дней простоя способны полностью обрушить систему связи украинской армии.