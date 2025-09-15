Единый день голосования
15 сентября, 05:14

В работе Starlink произошёл новый массовый сбой, в ВСУ уже пожаловались

Downdetector: Массовые сбои по всему миру зафиксированы в работе Starlink

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jacques Dayan

Сегодня утром, 15 сентября, пользователи со всего мира пожаловались на сбои в работе спутникового интернета Starlink от американской компании SpaceX. Количество обращений превысило 50 тысяч. Об этом сообщил сервис Downdetector.

Проблемы в работе системы фиксировались в разных странах, включая Украину. Наибольшее число жалоб поступало в утренние часы, когда количество обращений о сбое превысило 50 тысяч. В частности, командующий силами БПЛА ВСУ Роберт Бровди, известный как Мадъяр, подтвердил, что сеть перестала работать по всей линии фронта.

Starlink представляет собой глобальную спутниковую сеть, разработанную для предоставления высокоскоростного интернет-доступа в любой точке мира. В июле сеть столкнулась с масштабным сбоем, что привело к прекращению работы терминалов по всему миру, включая устройства, используемые Вооружёнными Силами Украины. Официальные представители компании признали технический сбой в работе системы. Основатель SpaceX Илон Маск принёс извинения пользователям за возникшие неудобства и заверил, что принимаются меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Наши бойцы вновь ликвидировали антенны Starlink в районе Степановки

Ранее сообщалось, что бойцы 10-й отдельной гвардейской бригады спецназа из состава группировки «Юг» уничтожили на Краматорско-Дружковском направлении в ДНР замаскированную антенну Starlink вместе с украинскими военными. Удар нанесли операторы беспилотников, которые использовали коптеры с модулем сброса.

Милена Скрипальщикова
