В работе Starlink произошёл новый массовый сбой, в ВСУ уже пожаловались

Сегодня утром, 15 сентября, пользователи со всего мира пожаловались на сбои в работе спутникового интернета Starlink от американской компании SpaceX. Количество обращений превысило 50 тысяч. Об этом сообщил сервис Downdetector.

Проблемы в работе системы фиксировались в разных странах, включая Украину. Наибольшее число жалоб поступало в утренние часы, когда количество обращений о сбое превысило 50 тысяч. В частности, командующий силами БПЛА ВСУ Роберт Бровди, известный как Мадъяр, подтвердил, что сеть перестала работать по всей линии фронта.