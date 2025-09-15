Украинца, прожившего в России 16 лет, лишили гражданства из-за постов об СВО
Гражданин Украины, проживавший на территории России в течение 16 лет, лишился российского паспорта из-за систематической публикации материалов, направленных против СВО и содержащих пропаганду в поддержку ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уроженец Львовской области 52-летний Иван Паламарчук, получивший российское гражданство в 2009 году, был официально трудоустроен в Набережных Челнах в качестве водителя. Однако параллельно с трудовой деятельностью мужчина активно вёл пропагандистскую работу в социальных сетях, распространяя материалы, дискредитирующие ВС РФ и призывающие к поддержке ВСУ, где он ранее проходил службу.
9 сентября управления ФСБ вынесло решение о лишении его гражданства РФ, признав его действия угрозой национальной безопасности государства. Согласно процедуре, у мужчины есть 90 дней на обжалование решения в судебном порядке. В случае подтверждения решения он будет депортирован через территорию Грузии.
