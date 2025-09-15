В США признали, что Россия обнулила важное преимущество ВСУ
Россия значительно увеличила производство беспилотников, что позволило ей ликвидировать первоначальное преимущество Украины в этой области вооружений. Об этом пишет газета The New York Times.
«Резкий рост [применения БПЛА] стал результатом огромного скачка в производстве Россией ударных беспилотников», — говорится в публикации.
По данным газеты, Россия значительно увеличила использование беспилотников на Украине. Если в начале конфликта при атаке на цели применялось около 40 БПЛА, то сейчас их число может достигать более 1000. Это стало возможным благодаря резкому росту поставок, внедрению новых технологий и тактик, что, по мнению NYT, нивелировало первоначальное преимущество Украины в использовании дронов.
Издание отмечает, что Россия производит около 30 тысяч БПЛА в год, с планами удвоить этот показатель к 2026 году. Высшее руководство страны, как утверждает NYT, лично контролирует эту сферу, стремясь создать в России «империю по производству БПЛА» за счёт мобилизации всех доступных ресурсов.
Ранее кулибины ВС РФ рассказали про новые разработки, среди которых — дрон-грузовик и летающий огнемёт. Кроме того, они собирают миниатюрные электронные датчики «джоники», которые приводят в действие обычные мины или детонаторы мин-ловушек. Они срабатывают, если предмет пытаются переместить, а также при обнаружении металла или электромагнитных помех.