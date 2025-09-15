Владимир Путин
15 сентября, 11:27

Футуролог назвал сферы, где Россия может стать лидером в создании утопических практик

Футуролог Медведев: Опасности подстерегают общество, не проектирующее будущее

Обложка © Предоставлено Life.ru

Россия сегодня балансирует между мечтой о будущем и суровой реальностью настоящего. Об этом в рамках II Международного симпозиума «Создавая будущее» заявил прикладной футуролог и общественный деятель Данила Медведев, сообщает пресс-служба Национального центра «Россия».

Опасности подстерегают то общество, которое перестаёт проектировать будущее и перестаёт ставить цели. Фиксация только на реальности давно недостаточна... Способность работать с будущим — вот что имеет значение для государств и обществ в современном мире.

Данила Медведев

Футуролог, общественный деятель

Отвечая на вопрос Life.ru, футуролог отметил, что современное общество должно не только реагировать на текущие события, но и анализировать более широкие тенденции, такие как изменения климата, экономические преобразования, внедрение новых технологий, включая искусственный интеллект, модификацию человека и инновации в производстве. Лишь осознание этих процессов даёт возможность устанавливать стратегические цели и планировать будущее.

Медведев отметил, что футурология помогает готовить специалистов и руководителей, способных видеть за горизонтом событий, прогнозировать последствия и создавать реальные проекты для долгосрочного развития. В противном случае люди ограничиваются только реакцией на текущие события, что он назвал «близорукостью» и «недальновидностью».

Эксперт также рассказал о потенциале России в сфере образования, медицины и социальных технологий. Страна, по его словам, имеет богатую историю прорывных проектов и идей, но способность к их реализации в данный момент затруднена. Основная проблема заключается в недостатке квалифицированных специалистов, способных превращать концепции будущего в практические программы, а также в бюрократии и попытках навязывать готовые решения без анализа реальных условий.

«Всё это означает, что у нас должна меняться структура общества. Это значит, что мы должны полностью менять подготовку юных граждан, то есть школьное, дошкольное, вузовское продолжающееся образование. И нет никаких концепций, никаких моделей, как образование должно быть устроено через 20–30 лет», — сказал специалист.

Медведев подчеркнул, что развитие футурологии — это не просто создание «утопий», а формирование инструментов, позволяющих обществу планировать, обучать и внедрять инновации. Только при этом подходе можно превратить идеи о будущем в реально работающие проекты, а не ограничиваться фрагментарными, шаблонными сценариями, подытожил он.

А ранее президент России Владимир Путин заявил, что мир будущего должен быть основан на ценностях любви, дружбы и ответственности перед обществом, а не на эгоизме и изоляции. Своё видение он озвучил, выступая на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Общество
