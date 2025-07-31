Войны и конфликты останутся неизбежной частью капиталистического мира, даже при полной глобализации. Это связано с периодическими восстаниями, вызванными национальным угнетением и эксплуатацией. Таким образом, Европа может не избежать большой войны, считает историк и футуролог Николай Сапелкин, слова которого приводит RuNews24.ru.

Сапелкин отмечает, что старая Европа стремится к ослаблению России, превращая мелкие квазигосударства в безвольные объекты для эксплуатации. Однако США и Китай не разделяют эту стратегию, так как за российское наследие им пришлось бы драться.

«В этих условиях нам необходимо обеспечить морально-политическое единство народа и дружбу всех народов нашей страны. В этом вопросе нужно быть очень деликатными: развивая собственную идентичность, необходимо устранить конфликты, которые несут религиозный фундаментализм и национализм», — сказал эксперт.

Для обеспечения безопасности России требуется создать защитный пояс на дальних рубежах через союзнические отношения. Идеальным вариантом было бы восстановление границ СССР, однако интеграция Средней Азии может вызвать трения с Китаем, а движение на запад — столкновения с НАТО.

Экономическая независимость — ключ к силе страны. Настоятельно нужно развивать импортозамещение, отечественную промышленность и стимулировать внутренний спрос.