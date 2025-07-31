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31 июля, 09:51

Футуролог рассказал, удастся ли России избежать большой войны с Европой

Историк Сапелкин: Вероятность большой войны в Европе остаётся высокой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Войны и конфликты останутся неизбежной частью капиталистического мира, даже при полной глобализации. Это связано с периодическими восстаниями, вызванными национальным угнетением и эксплуатацией. Таким образом, Европа может не избежать большой войны, считает историк и футуролог Николай Сапелкин, слова которого приводит RuNews24.ru.

Сапелкин отмечает, что старая Европа стремится к ослаблению России, превращая мелкие квазигосударства в безвольные объекты для эксплуатации. Однако США и Китай не разделяют эту стратегию, так как за российское наследие им пришлось бы драться.

«В этих условиях нам необходимо обеспечить морально-политическое единство народа и дружбу всех народов нашей страны. В этом вопросе нужно быть очень деликатными: развивая собственную идентичность, необходимо устранить конфликты, которые несут религиозный фундаментализм и национализм», — сказал эксперт.

Для обеспечения безопасности России требуется создать защитный пояс на дальних рубежах через союзнические отношения. Идеальным вариантом было бы восстановление границ СССР, однако интеграция Средней Азии может вызвать трения с Китаем, а движение на запад — столкновения с НАТО.

Экономическая независимость — ключ к силе страны. Настоятельно нужно развивать импортозамещение, отечественную промышленность и стимулировать внутренний спрос.

Вероятность масштабного конфликта в Европе остаётся высокой: Россию продолжают демонизировать как агрессора, а страны НАТО готовятся к «освободительному походу», повторяя сценарии 1941 года. Для победы важно не строить образ врага из европейцев, а формулировать чёткое видение собственной стратегии. Однако нынешняя социально-политическая и экономическая модель России затрудняет это, посему вовлечения в широкомасштабную войну следует избегать, подчеркнул футуролог.

Зеленский заявил о масштабном соглашении с США о поставках оружия
Зеленский заявил о масштабном соглашении с США о поставках оружия

Ранее немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что в случае нападения России на одну из стран НАТО армия Германии моментально развернёт боевые действия против РФ. Он указал, что ФРГ стремится к миру, но не позволит другим относиться к себе с неуважением, будто бы это слабая и немощная страна. При этом Берлин готовится начать закупки военной техники в огромных масштабах.

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Владимир Озеров
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