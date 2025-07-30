Германия собирается устроить милитари-шопинг на миллиарды на фоне заявлений о войне с Россией
Reuters: Власти Германии готовят массовую закупку военной техники на миллиарды
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sam-whitfield1
Германские власти намерены приобрести военную технику на сумму в несколько миллиардов евро. В список закупок, по данным агентства Reuters, входят 20 истребителей Eurofighter Typhoon, около 3 тысяч бронемашин Boxer и до 3,5 тысячи боевых машин пехоты Patria.
Согласно информации источников, стоимость контракта на истребители составит от 4 до 5 миллиардов евро. Заказ бронетехники Boxer оценивается в 10 миллиардов, а машин Patria — в 7 миллиардов евро. Поставки планируется осуществить в течение десяти лет.
Как отмечает агентство, Министерство обороны ФРГ также рассматривает возможность дополнительного приобретения зенитных ракетных комплексов IRIS-T и нескольких сотен систем защиты от дронов SkyRanger.
Ранее немецкое министерство финансов согласовало проект бюджета на 2026 год, в котором предусмотрено увеличение оборонных расходов до 82,7 миллиарда евро.
Ранее эксперт заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц готовит страну к войне с Россией. В частности, он обратил внимание на слова политика о готовности взять на себя лидерские роли в деле противостояния ЕС и РФ. Именно после этих слов министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что немецкие войска будут готовы «убивать российских солдат». Причём, по его словам, подобные заявления в Германии уже звучали, когда Адольф Гитлер пытался оправдать нападение на СССР.