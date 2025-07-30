Германия собирается устроить милитари-шопинг на миллиарды на фоне заявлений о войне с Россией

Германские власти намерены приобрести военную технику на сумму в несколько миллиардов евро. В список закупок, по данным агентства Reuters, входят 20 истребителей Eurofighter Typhoon, около 3 тысяч бронемашин Boxer и до 3,5 тысячи боевых машин пехоты Patria.

Согласно информации источников, стоимость контракта на истребители составит от 4 до 5 миллиардов евро. Заказ бронетехники Boxer оценивается в 10 миллиардов, а машин Patria — в 7 миллиардов евро. Поставки планируется осуществить в течение десяти лет.

Как отмечает агентство, Министерство обороны ФРГ также рассматривает возможность дополнительного приобретения зенитных ракетных комплексов IRIS-T и нескольких сотен систем защиты от дронов SkyRanger.

Ранее немецкое министерство финансов согласовало проект бюджета на 2026 год, в котором предусмотрено увеличение оборонных расходов до 82,7 миллиарда евро.