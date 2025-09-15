«Молитва творит чудеса»: Россиянка рассказала о необъяснимом исцелении от рака

Россиянка Елена Ганичева поборола рак почек после того, как она сама, её семья и близкие друзья обратились к молитвенному заступничеству преподобного Серафима Саровского. Об этом сообщила женщина в интервью телеканалу «Спас», едва сдерживая эмоции при рассказе о произошедшем.

После первичной операции, в ходе которой было удалено шесть опухолей, болезнь продолжила прогрессировать. В этот критический момент близкие Елены оказали ей молитвенную поддержку, подключив к ней широкий круг православных верующих. Как подчёркивает Ганичева, именно искренняя коллективная молитва стала причиной последующего чудесного исцеления.

«То, что произошло, сами врачи назвали настоящим чудом. При детальном исследовании всех слоёв образования не обнаружили ни одной раковой клетки», — рассказала женщина.

Медики Научно-исследовательского института имени Вишневского подтвердили, что Елена стала лишь вторым пациентом в истории учреждения, у которого при таких показателях предоперационного обследования рак не подтвердился гистологически.

Последующее наблюдение показало полное исчезновение не только злокачественных, но и доброкачественных образований в почке. Как заключила Ганичева, все патологии бесследно исчезли, будто их никогда и не было.