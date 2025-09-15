В главном семейном конкурсе России примут участие более 700 тысяч человек

Завершилась регистрация на второй сезон конкурса «Это у нас семейное», в этот раз в нём примут участие свыше 196 тысяч семей — это более 700 тысяч человек. Об этом сообщает президентская платформа «Россия — страна возможностей».

«Завершилась регистрация на участие во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное» — самого народного проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». За три с половиной месяца заявки подали 726 191 человек, это 196 576 семей из всех 89 регионов России вместе с родственниками, проживающими в 82 странах», — указали в пресс-службе.

Конкурс «Это у нас семейное». Фото © Предоставлено Life.ru

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова подчеркнула особую значимость конкурса в сохранении культурного наследия. Участники изучают родословную, рассказывают о семейных традициях и находят общие увлечения. Генеральный директор платформы Андрей Бетин отметил уникальный возрастной диапазон конкурсантов — от пятилетних детей до столетних ветеранов. В качестве яркого примера он привёл семью из Нижнего Тагила, где в проекте участвует 100-летняя прабабушка — бывший акушер-гинеколог.

Победителей ждут призы: 60 семей получат сертификаты на 5 миллионов рублей для улучшения жилищных условий, а все финалисты отправятся в путешествие по России. Организаторы подготовили разнообразные задания для участников: «Пушкинские чтения», «Кулинарный вечер», «Зелёное достижение» и «Необычная разминка». Каждое испытание направлено на укрепление семейных связей и раскрытие творческого потенциала.

Среди зарубежных стран, чьи семьи присоединились к конкурсу, — Казахстан, Белоруссия, Молдавия, Киргизия, Таджикистан и Германия. Впервые в этом сезоне участие приняли семьи из Абхазии. Конкурс «Это у нас семейное» демонстрирует, как национальные проекты могут объединять людей, сохранять культурные традиции и поддерживать семейные ценности среди различных поколений и географических границ.